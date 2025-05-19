Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Yanmış Cesedi Bulundu

Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Yanmış Cesedi Bulundu
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Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Yanmış Cesedi Bulundu
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, bir kamyonetle birlikte bir baba ve oğulun yanmış cesedi bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba ve oğlun yanmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Erveni Mahallesi'nde sabah saatlerine doğru bir kamyonet ile birlikte Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati (15) yanmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemesi devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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