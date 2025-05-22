Diyarbakır'da Baba ve Oğul Olayında Gözaltı Sayısı 7'ye Yükseldi

Diyarbakır'da Baba ve Oğul Olayında Gözaltı Sayısı 7'ye Yükseldi
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Diyarbakır'da Baba ve Oğul Olayında Gözaltı Sayısı 7'ye Yükseldi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kamyonette yanmış halde bulunan baba ve oğulun ölümüyle ilgili olarak gözaltı sayısı 7'ye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamyonette cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba ve oğul olayında gözaltı sayısı 7'ye çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba ve oğlun cesetlerinin yanmış halde bulunma olayına ilişkin gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

İlçenin kırsal Erveni Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta sabah saatlerinde bir kamyonet ile birlikte Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati yanmış halde bulundu. Olay bölgesinde boş kovanlar bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde bugün 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 7'ye çıktı.

Öte yandan, cenazelerin otopsi işlemleri İstanbul'da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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