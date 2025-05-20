Diyarbakır'da Baba ve Oğul Kamyonette Yanmış Halde Bulundu

Diyarbakır'da Baba ve Oğul Kamyonette Yanmış Halde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır'da Baba ve Oğul Kamyonette Yanmış Halde Bulundu
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonette baba ve oğlu yanmış halde bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Diyarbakır'da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ım Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba ve oğlun yanmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Erveni Mahallesi'nde sabah saatlerine doğru bir kamyonet ile birlikte Remzi Sative oğlu Muhammed Sati yanmış halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor

Görüşmeler başladı! Efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
İşte yarı fiyatına ihaleyle konut almanın ayrıntıları

İşte yarı fiyatına satışa çıkan konutlar
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç bakın kimin çıktı
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.