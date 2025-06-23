Diyarbakır'da ATM Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır'da ATM Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı
Haber Videosu

Diyarbakır'da ATM önlerinde dolandırıcılık yapan iki şüpheli, mağdurlarının kart şifrelerini ele geçirerek kaçarken yakalandı. Operasyon sonucunda tutuklanan şüphelilerin kıyafet değiştirip tanınmamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Atm önlerinde vatandaşları dolandıran şüphelilerin kılık değiştirip kaçmaları kameralara yansıdı

Diyarbakır'da Atm'lerden işlem yapamayan vatandaşları gözlerine kestirip dolandıran iki şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ATM önlerinde bekleyip işlem yapamayan vatandaşları gözlerine kestirip dolandıran iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından ATM önlerinde okuma-yazma bilmeyen, görme problemi yaşayan vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheliler, mağdurlardan hesap kartı şifresini öğrendikten sonra işlem esnasında ATM'nin kartı yuttuğunu söyleyerek, mağdurları banka içerisine yönlendirmek suretiyle kaçtı. Şüpheliler, ATM'lerden yardım esnasında öğrendikleri şifreleri başka yerlerde kullanarak parayı çekti.

Şüphelilerin tanınmamak için maske taktıkları, olaydan sonra hastane tuvaletlerinde kıyafet değiştirdikleri, kaçmak içinse yangın merdiveni kullandıkları tespit edildi. Önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi, ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler N.A ve V.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış

2 gün önce kaydedilen uydu fotoğrafı Trump'ı küplere bindirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Ronaldo'nun yeni hocası olmaya en yakın aday
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Fenerbahçe'ye

Görüşmeler başladı! Uğurcan Çakır adım adım Süper Lig devine
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.