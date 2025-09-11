Diyarbakır'da Asfalt Paleti Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde asfalt paletinin biçtiği otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ Bulvarı'nda sağ şeritte ilerleyen 06 CKC 175 plakalı asfalt paleti, sol şeritte ilerleyen 21 AGJ 343 plakalı otomobile çarpıp sürükledi. 21 AGJ 343 plakalı otomobilin sürücüsü, çarpmamın etkisiyle önündeki 13 ABD 122 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR