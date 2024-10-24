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Diyarbakır'da Arazi Kavgası Sonucu Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki aile arasında çıkan arazi kavgasında ağır yaralanan Burhan İnatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 2'ye çıkarken, soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da arazi kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki 19 Ekim'de iki aile arasında arazi kavgasında ağır yaralanan Burhan İnatçı'nın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

19 Ekimde ilçenin kırsal Karacalar ve Duru Mahallesinde iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Veysi Cuban (42), hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan Burhan İnatçı (66), Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

İnatçı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da Arazi Kavgası Sonucu Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa

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