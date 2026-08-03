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Diyarbakır'da 110 Aranan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da 110 Aranan Şahıs Yakalandı
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Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 110 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 110 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi. Çeşitli suçlardan 2 yıl altı ila 20 yıl arası hapis cezası bulunan 110 kişi yakalandı. Şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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