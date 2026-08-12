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Diyarbakır'da kavgada silah operasyonu

Diyarbakır'da kavgada silah operasyonu
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Diyarbakır Yenişehir'de kavga ihbarına giden polis, park halindeki bir araçta 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, adli işlemler sürüyor.

Diyarbakır'da gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç içerisinde silah ve fişek ele geçirdi.

Yenişehir ilçesinde meydana gelen 'kalabalık grup arasında kavga' ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bölgede yapılan çalışmalarda, park halindeki bir araçtan şüphelenilmesi üzerine yapılan incelemede araç içerisinde; 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 193 adet fişek, 10 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan Ş.Ç., N.Ç. ve M.Ş.Ç. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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