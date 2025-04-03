Diyarbakır'da Araç Çarpması Sonucu 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 1 Nisan'da Çınar ilçesine bağlı Karasungör köyünde bir aracın çarptığı 7 yaşındaki E.A., ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Küçük çocuğun tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücü M.S.B. (15) ise gözaltına alındı. - DİYARBAKIR