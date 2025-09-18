Diyarbakır'da Apartman İçi Çöp Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Diyarbakır'da apartman içerisine bırakılan çöplerden dolayı komşular kavga etti. Olayda 2 kişi hafif yaralanırken, 1 kişi ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Olay Elazığ yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre aynı katta oturan vatandaşlardan biri, çöp saati dışında kapının önüne atık bırakan komşusunu uyardı. Uyarıyı dikkate almayan şahıs, komşusuyla sözlü tartışmaya girdi. Tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı yumruklu kavgaya döndü. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. - DİYARBAKIR