Haberler

Diyarbakır'da Apartman İçi Çöp Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da apartman önüne çöp atan komşusunu uyaran bir vatandaş, tartışma sonrasında bıçaklı yumruklu kavgaya tutuştu. Olayda 2 kişi hafif yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da apartman içerisine bırakılan çöplerden dolayı komşular kavga etti. Olayda 2 kişi hafif yaralanırken, 1 kişi ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Olay Elazığ yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre aynı katta oturan vatandaşlardan biri, çöp saati dışında kapının önüne atık bırakan komşusunu uyardı. Uyarıyı dikkate almayan şahıs, komşusuyla sözlü tartışmaya girdi. Tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı yumruklu kavgaya döndü. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Adeta can pazarı! Yolcu otobüsü kamyona çarptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha

Şok üstüne şok! Osimhen'den bir kötü haber daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.