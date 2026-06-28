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Diyarbakır'da yüzlerce dönüm arazi alevlere teslim oldu

Diyarbakır'da yüzlerce dönüm arazi alevlere teslim oldu
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Diyarbakır'da hasadı tamamlanmış arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da hasadı tamamlanmış arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi.

Olay Siverek Caddesi yakınında bulunan hasadı tamamlanmış arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle anızlar yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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