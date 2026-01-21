Haberler

Diyarbakır'da alkollü sürücüler paniğe neden oldu: Biri polisten kaçtı, diğeri 8 aracı biçti

Diyarbakır'da alkollü sürücüler paniğe neden oldu: Biri polisten kaçtı, diğeri 8 aracı biçti
Diyarbakır'da iki alkollü sürücü, polisten kaçarak kaza yaptı. Bir sürücü, sekiz araca çarpıp duvara çarparak dururken, diğer sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Olaylar sonrası her iki sürücüye toplamda 250 bin lira ceza kesildi.

Diyarbakır'da dün alkollü iki sürücü kentte paniğe neden oldu. Sürücülerden biri polisten kaçmaya çalışırken, diğeri önce 8 araca ardından duvara çarparak durabildi.

Her iki olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Alkollü sürücü, Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde iki araca çarptı. Durmadan yoluna devam eden şahıs, 6 araca daha vurup duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralanan alkollü sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 100 bin liradan fazla ceza kesildi.

Bir diğer olayda da yine alkollü olan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu şahıs yakalandı. Drift attığı da belirlenen şahsa 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

