Diyarbakır'da Alkol Aldıktan Sonra Hayatını Kaybeden Şahıs
Çermik ilçesinde alkol alan Ecevit Tuncay (51), evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Tuncay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni üzerinde inceleme devam ediyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde alkol alan şahıs evde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Çermik ilçesinde Ecevit Tuncay (51), arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evine gitti. Tuncay'ı hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yatıkları kontrollerde Tuncay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tuncay'ın ölüm nedenin belirlenmesi için inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa