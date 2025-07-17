Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü

Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden biri, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen eşini ve çocuğunu parka götürürken kurşunların hedefi oldu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden Erkan Tekin'in eşiyle çocuğunu parka götürürken kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Medya Mahallesi 205. Sokak'ta husumetli aileler arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Erkan Tekin (44) ve A.A.G. (47) kurşunların hedefi olmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralıların hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Öte yandan, olaya ilişkin acı detay ortaya çıktı. Tekin'in eşiyle çocuğunu parka götürdüğü, olayla ve taraflarla hiçbir ilişkisi olmadığı, çıkan kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin firari şüpheli N.T.'nin (38) yakalanması için çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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