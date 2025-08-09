Diyarbakır'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıkarken Facianın Eşiğinden Dönüldü

Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. Bir otomobilin yakıt aldığı sırada, yakıt doldurma bölümünde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda bir otomobil yakıt aldığı sırada, yakıt doldurma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevredekiler, panikle yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Facianın eşiğinden dönüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR