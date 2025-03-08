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Diyarbakır'da Aileler Arasında Çıkan Kavgada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Aileler Arasında Çıkan Kavgada 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince, mahallede güvenlik önlemi alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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