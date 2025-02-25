Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

ABD, Ukrayna topraklarından milyarlarca dolar kazanacak
Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edildiler! İşte sebebi
Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada
ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

Diyarbakır'da Aile İçi Silahlı Kavga: 2 Ölü

Diyarbakır'da Aile İçi Silahlı Kavga: 2 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada, 70 yaşındaki anne hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba da hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Kulp ilçesinde Fener A. (70), eşi Necat A. ve oğlu Mahsum A. (25) arasında tartışma yaşanmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, Mahsum A.'nın silahından çıkan kurşunlar sonucu annesi olay yerinde hayatını kaybetti. Babası ise ağır yaralanmış, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Necat A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçede defnedildi.

Mahsum A., olaydan sonra teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

PFDK'ya sevk edildiler! İşte sebebi
img

Yok artık Jesus! Rakibine hiç acımadı
img

Hiç hesapta yokken milyoner oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu

Onları bekleyen cezalar belli oldu
Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Hiç hesapta yokken milyoner oldu
Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi

Neden haftalardır 1 dakika bile oynamadığı ortaya çıktı
Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti
İş insanı Teoman Yıldırım, siyasi parti kuruluyor

Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.