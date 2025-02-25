Diyarbakır'da Aile İçi Silahlı Kavga: 2 Ölü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Kulp ilçesinde Fener A. (70), eşi Necat A. ve oğlu Mahsum A. (25) arasında tartışma yaşanmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, Mahsum A.'nın silahından çıkan kurşunlar sonucu annesi olay yerinde hayatını kaybetti. Babası ise ağır yaralanmış, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Necat A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçede defnedildi.

Mahsum A., olaydan sonra teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR