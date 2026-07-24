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Diyarbakır'da Dev Esrar Operasyonu

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 9,1 ton esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını ve 7'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda; 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk bitkisinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk bitkisinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda; 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Eğil, Kulp ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Sur, Yenişehir, Çermik, Kulp ve Eğil ilçelerinde; 41 operasyonel tim, 310 personel, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda; 10 şüpheli zehir taciri yakalandı. 7'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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