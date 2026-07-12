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Diyarbakır'da yılın ilk 6 ayında bin 629 kaza meydana geldi

Diyarbakır'da yılın ilk 6 ayında bin 629 kaza meydana geldi
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Diyarbakır'da 2026'nın ilk 6 ayında meydana gelen bin 629 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 724 kişi yaralandı. Yetkililer sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Diyarbakır'da 2026'nın ilk 6 ayında bin 629 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 2 bin 724 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı kaza istatistiklerini paylaştı. Buna göre Diyarbakır'da haziran ayında 337 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 539 kişi de yaralandı.

Öte yandan, ilk 6 aylık verilerde ise bin 629 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 724 kişi ise yaralandı. Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi için farkındalık çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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