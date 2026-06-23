Haberler

Diyarbakır'ın beş ilçesinde yangın

Diyarbakır'ın beş ilçesinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik, Eğil, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde çıkan anız ve örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler yangınlara müdahale ederken, Lice ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın beş ilçesinde çıkan anız ve örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Çermik'in Kuyu, Eğil'in Kırkkuyu, Hazro'nun Tepecik, Kocaköy'ün Arkbaşı ve Tepecik ile Kulp'un Bağcılar mahallesinde henüz belirlenemeyen örtü ve anız yangını çıktı. İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hangi ilçesi Sergen Mahallesi'nde çıkan örtü yangını ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Lice ilçesi Sığınak Mahallesi'ndeki yangın ise kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede

Yıllardır konuşuluyordu! Ezeli rakip, Larkin için resmen devreye girdi
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu vurdu; ifadesinde günah çıkarttı
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu