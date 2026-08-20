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Patenli Gençlerin Pikaba Tutunma Anı Kamerada

Patenli Gençlerin Pikaba Tutunma Anı Kamerada
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Diyarbakır’da, patenli 5 gencin canlarını hiçe sayarak bir pikabın arkasına tutunup seyrettiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır'da, patenli 5 gencin canlarını hiçe sayarak bir pikabın arkasına tutunup seyrettiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır'da çekilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi. Kent merkezindeki işlek yolda seyir halindeki bir pikabın arkasına geçen patenli 5 genç, hem canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Patenli gençlerden biri, bir süre sonra aracı tutmaktan vazgeçip yolun sağına geçerken, kalan 4 genç ise uzun bir süre, araca tutunarak caddede ilerledi.

O anlar, arkadan seyreden araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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