Diyarbakır'da 5 Aylık Hamile Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 5 Aylık Hamile Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından silahla vurulan 19 yaşındaki 5 aylık hamile kadın, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı yakalandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 19 yaşındaki 5 aylık hamile kadını silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 aylık hamile Helin Eren (19), Sur ilçesinde dün akşam dini nikahlı eşi S.Ş'nin (20) silahlı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından zanlı kaçarken, saldırıda ağır yaralanan genç kadın ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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