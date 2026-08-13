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Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 247 Bin Kök Kenevir İmha Edildi

Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 247 Bin Kök Kenevir İmha Edildi
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Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde; 54 operasyonel tim, 620 personelin katılımıyla "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında düzenlenen operasyonda; 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. 24 kilo esrar ele geçirildi. 17 şüpheli zehir taciri yakalandı. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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