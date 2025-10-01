Diyarbakır'da 4 Kuzen Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 4 kuzenin girdikten sonra karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybettiği kuyu toprakla kapatıldı. Alan dron ile görüntülenirken, kapatılan kuyunun üzerinde bulunan ayakkabılar yürekleri dağladı.

Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet, Mehmet ve Kemal Karabağ ile Hanifi Yeşilyaprak, temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden olaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün saat 16.40 sıralarında bir kişiye ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren 4 kişinin karbonmonoksit gazından etkilendiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşların kurtarılamadığı bildirilen açıklamada, "Vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

4 kuzene mezar olan kuyu, cansız bedenler çıkartıldıktan sonra toprakla kapatıldı. Alan dron ile görüntülenirken, kapatılan kuyunun üzerinde bulunan ayakkabılar yürekleri dağladı. - DİYARBAKIR