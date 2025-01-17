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Diyarbakır'da 4 Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tır, kamyon ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tır, kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde 31 ST 234 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 33 SL 163 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmayla birlikte sürüklenen tır, 46 ABE 288 plakalı ve 34 BCJ 962 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonun içerisinde bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Trafiğe kapanan yol, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Diyarbakır'da 4 Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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