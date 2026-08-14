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Diyarbakır'da 3 Ton Kaçak Hayvansal İç Yağ Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 3 Ton Kaçak Hayvansal İç Yağ Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, bir araçta menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişsiz olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 ton hayvansal iç yağ ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö. isimli şahıs hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarma, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yaklaşık 3 ton hayvansal iç yağ ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün icra edilen denetim esnasında, E.Ö. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tescil edilen menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen yaklaşık 3 ton hayvansal iç yağ ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlemlere başlanıldığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerine kararlılıkla devam edilmekte olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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