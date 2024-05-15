Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 3 Milyon TL Kazanan Tefeci Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aylık kazancının 3 milyonu geçtiği iddia edilen bir tefeci, 'çember' operasyonu ile gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan operasyonda çok sayıda kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu hesap defterlerine el konuldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aylık kazancının 3 milyonu geçtiği iddia edilen tefeci, "çember" operasyonu ile gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin tefecilik suçunun önlenmesi ve açığa çıkarılması faaliyetleri çerçevesinde, kredi kartı ve doğrudan borç vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen E.A. (47) isimli şüpheli gözaltına alındı. E.A.'nın iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu hesap defterlerine el koydu. El konulan hesap defteri ve dijital materyallerden çok sayıda kişinin bilgisine ulaşan ekiplerin Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı genişlettiği öğrenildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması-tefecilik" suçundan soruşturma başlatılan E.A.'nın aylık kazancının 3 milyon TL'yi aştığı iddia edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bismil 3.Sayfa Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title