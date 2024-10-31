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Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 12'si öğretmen 14 yaralı

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 12'si öğretmen 14 yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 12'si öğretmen 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 12'si öğretmen 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 21 AGC 159 plakalı öğretmen servisi, 34 FJS 69 plakalı otomobil ve plakası öğrenilmeyen kamyonet, Sur ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 12'si öğretmen 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, öğretmenlerin Dicle ilçesinde Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda görev yaptığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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