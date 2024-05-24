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Diyarbakır'da 3 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Yakalandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurduktan sonra yaptığı aramada 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği yakaladı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurduktan sonra yaptığı aramada 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği yakaladı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca; Kazanlı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında, sürücülüğünü E.S.'nin yaptığı araç şüphelenilerek durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde; 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Şüpheli E.S., adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalaşnikof Diyarbakır Jandarma Bismil Piyade Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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