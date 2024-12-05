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Diyarbakır'da 21 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da 21 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı
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Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT, uyuşturucu suçlarından aranan ve 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlar kapsamında, 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakaladı.

Gerçekleştirilen operasyonla, "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticaret yapma veya sağlama", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından aranan toplamda 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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