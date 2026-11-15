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Diyarbakır'da 2026'da ilk 10 ayda 3 bin 18 kazada 14 kişi öldü, 4 bin 994 yaralandı

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Diyarbakır'da 2026'da ilk 10 ayda 3 bin 18 kazada 14 kişi öldü, 4 bin 994 yaralandı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da 2026'da ilk 10 ayda 3 bin 18 kazada 14 kişi öldü, 4 bin 994 yaralandı
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Diyarbakır'da 2026'nın ilk 10 ayında meydana gelen 3 bin 18 trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 994 kişi yaralandı. Sadece ekim ayında 357 kaza yaşanırken bu kazalarda 1 kişi öldü, 569 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da son 2026'nın ilk 10 ayında meydana gelen 3 bin 18 kazada 14 kişi hayatını kaybederken 4 bin 994 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da 2026'nın ilk 10 ayındaki kaza bilançolarını açıkladı. Buna göre sadece ekim ayında 357 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 569 kişi de yaralandı. Ocak-Ekim döneminde meydana gelen kazanın oranı ise düşündürdü. Buna göre 10 ayda 3 bin 18 kaza meydana gelirken bu kazalarda 14 kişi öldü, 4 bin 994 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak, taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak sıralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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