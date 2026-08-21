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Diyarbakır'da İki Ayrı Silahlı Olayın Zanlısı Tutuklandı

Diyarbakır'da İki Ayrı Silahlı Olayın Zanlısı Tutuklandı
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Diyarbakır’da iki ayrı silahlı olaya karışan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Diyarbakır'da iki ayrı silahlı olaya karışan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 27 Temmuz'da gerçekleşen iş yeri kurşunlama olayı ile 15 Ağustos'ta bir AVM'de gerçekleşen ateşli silahla yaralama olayının faili olduğu tespit edilen H.A. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, her iki olayda da kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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