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Diyarbakır'da 140 Milyon Lira Değerinde Hint Keneviri İmha Edildi

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Diyarbakır'da düzenlenen hava destekli operasyonla, UNESCO listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi ve imha edildi. Tahmini değeri 140 milyon lira olan bu kenevirlerin, yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açacağı belirtildi.

Diyarbakır'da 140 milyon lira değerinde Hint keneviri imha edildi

UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli şafak operasyonu

2 ton esrar üretimine tekabül edecek 7 bin 25 kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli şafak operasyonunda tahmini değeri 140 milyon lira değerinde 7 bin 25 kök Hint keneviri imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda, Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır Özel Harekat ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi.

Ele geçirilen 7 bin 25 kök Hint kenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Operasyonların süreceği vurgulandı.

Diyarbakır'da 140 Milyon Lira Değerinde Hint Keneviri İmha Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa

Hevsel Bahçeleri Diyarbakır Politika Güvenlik 3-sayfa Kenevir Unesco Çevre

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