DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında yapılan denetimlerde dedektör köpeklerİ "Risko" ve "Çiko"'nun da yardımıyla 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine konuldu, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Mart 2022 günü Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolünde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda M.K.S ve F.S. 'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli araç durduruldu. Uyuşturucu köpekleri "Risko" ve "Çiko"nun yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş paketler halinde zulalanmak suretiyle gizlenmiş sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 parça halinde toplam daralı ağırlığı 140 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlamasının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.K.S. tutuklandı, F.S. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.