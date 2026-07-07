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Diyarbakır'da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
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Diyarbakır Yenişehir'de 14 katlı bir apartmanın 7. katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Fabrika Mahallesi'nde 14 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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