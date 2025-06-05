Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın Çıktı

Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın

Binada mahsur kalanları kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesinde Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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