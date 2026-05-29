Diyarbakır'da itfaiye erlerinin yangına müdahalesi ve bebekleri kurtarması kask kamerasına yansıdı
Diyarbakır Yenişehir'de 11 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, 2 bebek itfaiye erleri tarafından sepetle kurtarıldı. Yangın söndürme ve kurtarma anı kask kamerasına yansıdı.
Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan 4 kişi etkilenirken 2 bebek itfaiye erleri tarafından sepetle aşağı indirildi. Kurtarma ve yangını söndürme anları kask kamerasında kaydedildi.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR