Haberler

Diyarbakır'da itfaiye erlerinin yangına müdahalesi ve bebekleri kurtarması kask kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Yenişehir'de 11 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, 2 bebek itfaiye erleri tarafından sepetle kurtarıldı. Yangın söndürme ve kurtarma anı kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü. Söndürme anları ve bebeklerin kurtarılma anı kaska kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan 4 kişi etkilenirken 2 bebek itfaiye erleri tarafından sepetle aşağı indirildi. Kurtarma ve yangını söndürme anları kask kamerasında kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi

Yüreklerin ağza geldiği anlar!

Bakan Gürlek: İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun

Bakan Gürlek: İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun
ABD'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama: 3 ölü, 5 yaralı

Doğal gaz patlaması ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 ölü
Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!