Diyarbakır'da 1 Milyar Lira Değerinde Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyar lira olan 12 bin 865 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 3 şahıs tutuklandı, 40 kişi hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyar lira olan 12 bin 865 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır narkotik polisince yapılan sabit ve şok uygulamalarda 22 kilo 500 gram skunk, 6 kilo 500 gram toz esrar yakalandı ve 3 şahıs tutuklandı.

Yasadışı kenevir ekimine hava destekli operasyon

İl merkezinde bulunan 41 farklı alanda yapılan faaliyette 12 bin 865 kök hint keneviri ele geçirildi. Tarım arazisi olarak kullanılan alanların dışında kalan alanlarda hem arama tarama hem de helikopterden alınan görüntü ile tespit edilerek imha edilen kenevirin 3 T

ton skunk üretimine uygun olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

Kurye yabancı uyruklu çıktı

Diyarbakır narkotik polisince yapılan uygulamalarda, yabancı bir şahsın hareketleri şüphe çekti. Şüphelinin hastanede yapılan muayenesinde, 97 kapsül halinde 300 gram eroin ile 435 gram metamfetamin maddesi bulundu ve şahıs tutuklandı. Son 10 gün içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan/yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine ve yine sokak satıcılığı yapan şahıslar hakkında yürütülen münferit soruşturmalar ve yakalamalar sonucunda 40 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 16'sı tutuklandı, 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Torbacı olarak tabir edilen şüpheli şahıslara yönelik olarak yapılan ve 3 ay süren çalışmalar sonucunda ANKA adı verilen operasyonda münferit miktar ve türde uyuşturucu-uyarıcı madde, silah ve hassas terazi ele geçirilirken 10 şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

