Diyarbakır Çüngüş'te 61 yaşındaki kadın dün akşamdan beri aranıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dün akşam saatlerinde evden çıkan 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş'tan haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.

Dün akşam saat 19.00'da evden çıkan Altunbaş, bir daha eve dönmedi. Ailesi her yerde aramasına rağmen kendisine ulaşamayınca, durum Çüngüş İlçe Emniyet Amirliğine bildirildi. Kederli aile Kıymet Altunbaş'ı görenlerin polise bildirmelerini istedi. Kayıp Kıymet Altunbaş, ailesi ve kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı