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Diyarbakır-Batman Karayolunda Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır-Batman Karayolunda Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi
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Diyarbakır-Batman karayolunda tuğla yüklü bir kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır- Batman karayolunda seyir tuğla yüklü kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Batman'dan Şanlıurfa'ya tuğla taşıdığı öğrenilen 63 ACS 755 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Araç sürücüsü kendi imkanları ile kamyondan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeni ile araç trafiğinde aksamalar olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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