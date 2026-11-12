Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Bağlar'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Bağlar'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Bağlar'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde müstakil bir evin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222. Sokak'ta meydana geldi. Müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürülme anı ise itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev: Binlerce kişi sokaklara döküldü

Ülkede 14 yıl sonra ilk genel grev! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı16

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı11

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
Yemen'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi

İşler kızıştı, hükümet güçleri kritik cepheden kaçtı
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı

Tonlarca balığı 4 gruba ücretsiz dağıttılar! Emekliler de sıradaydı
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü