Diyarbakır Bağlar'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı

Diyarbakır Bağlar'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde müstakil bir evin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222. Sokak'ta meydana geldi. Müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürülme anı ise itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.