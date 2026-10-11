Diyarbakır Bağlar'da kayan otomobil kerestelere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kerestelerin arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi üzerine meydana geldi. Sürücüsünün yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kerestelerin bulunduğu alana çarpıp durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı