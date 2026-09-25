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Diyarbakır Bağlar'da eşinin silahla vurduğu kadın öldü, şahıs gözaltına alındı

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Diyarbakır Bağlar'da eşinin silahla vurduğu kadın öldü, şahıs gözaltına alındı
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 32 yaşındaki kadın, eşiyle tartışması sonucu silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Nisan Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ayfer Çakmak, eşiyle tartışması sonucu silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ayfer Çakmak'ın eşi O.Ç'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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