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Diyarbakır Bağlar'da çatı yangınında apartman boşaltıldı, ölen yaralanan yok

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Diyarbakır Bağlar'da çatı yangınında apartman boşaltıldı, ölen yaralanan yok
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Rensa Evleri Sitesi'nde çatı tamiri sırasında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Apartman tedbir amacıyla boşaltılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da bir sitenin çatı tamiri sırasında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Tedbir amacıyla apartman boşaltılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Merkez, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Rensa Evleri Sitesi'nde, çatı tamiri sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman tedbir amacıyla boşaltılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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