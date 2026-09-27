Haberler

Diyarbakır Bağlar'da apartmanın 3. katındaki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Bağlar'da apartmanın 3. katındaki yangın söndürüldü, ölen yaralanan olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde 7 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Hastane yatağından çağrı yaptı, binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür

Sarallar-Şahinler buluşmasına Sedat Peker de kayıtsız kalmadı
Uzman isimden korkutan uyarı! 'Türkiye'de yıkım eşiği çok düşük'

Uzman isimden korkutan uyarı! "Yıkım eşiği çok düşük"
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti

Suç örgütü liderinin ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Artık derin bir oh çekebilir! Korktuğu başına gelmedi
Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu

Estetik borcu ve hapis iddiasıyla gündeme gelmişti! Sessizliğini bozdu