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Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu umutla gözlüyor

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Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu umutla gözlüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da farklı kentlerden gelen anne ve babaların evlat nöbeti umutla devam ediyor.

Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 5 yıldır aralıksız sürüyor.

Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti.

Bir umutlu belki bir gün oğlunu burada alıp eve götürmeyi beklediğini ifade eden Uslu, "Hep o umutlu geliyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. Allah, nefes verdikçe, ayağıyım tutukça, dilim döndükçe hep geleceğim. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan diğer arkadaşlarınla birlikte gelin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Eylül 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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