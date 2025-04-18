Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

CHP'ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Kütahyalı'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı. İddia peş peşe yalanlanırken, Kütahyalı gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

DİYANET'TEN DİKKAT ÇEKEN HUTBE

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Nisan (bugün) Cuma hutbesinde ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Gerçek veya dijital mecralarda yalan haber yaymanın toplumda huzur ve güven ortamını zedelenmesine sebep olduğunu belirten Diyanet'in hutbesi sonrası akıllara Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı geldi.

"YALAN HABERLERİ YAYMAK TOPLUMDA HUZUR ORTAMININ ZEDELENMESİNE SEBEP OLMAKTADIR"

Hucurat Suresi temelli olan hutbede şu ifadeler yer aldı: "Hucurât sûresinde verilen bir diğer mesaj ise, Ey iman edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın…"[i] emridir. Ayet-i kerime, bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir."

KÜTAHYALI'NIN "KAYYUM" İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'ye kayyum atanacağını iddia etmişti. Kısa süre sonra bunun doğru bilgi olmadığını öğrendiğini açıklayan Kütahyalı'nın paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda da "kayyum" iddiasının doğru olmadığı belirtilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kütahyalı'nın paylaşımı sonrası Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı da "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı.