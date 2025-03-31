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Diyaliz Hastalarını Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı: 11 Yaralı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde, diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün karıştığı kazada 5'i diyaliz hastası toplam 11 kişi yaralandı. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5'i diyaliz hastası 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Beyazıt Mahallesi Geçit Cami kavşağında meydana geldi. Diyaliz tedavisi gören hastaları taşıyan 55 HU 054 plakalı minibüs 2 otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki 5 diyaliz hastası olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyaliz Hastalarını Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı: 11 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - 3.Sayfa
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