Diyadin'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, İsaağa Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin İsaağa Mahallesi'nde müstakil evde akşama doğru henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa