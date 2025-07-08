Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndan FETÖ Operasyonu

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Dışişleri ve Adalet Bakanlığı ile güvenlik kurumlarının ortak çalışması ile FETÖ'yle bağlantılı 19 şahıs ve yakınlarına operasyon yapıldı. Şüphelilerin bağlantıları titiz bir inceleme sonucu deşifre edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışması sonucunda büyük çoğunluğu daha önce Dışişleri'nden uzaklaştırılmış olan 19 şahıs ve yakınlarına operasyon yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışması sonucunda, büyük çoğunluğu daha önce Dışişleri'nden uzaklaştırılmış olan 19 şahıs ve yakınlarına operasyon gerçekleştirildi. Operasyon hazırlıklarının aylar sürdüğü ve şüphelilerin bağlantılarının titiz çalışmalar sonucunda deşifre edildiği öğrenildi. Söz konusu kişilerin örgütün yapılanmasında rol aldığı ve FETÖ'nün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütü FETÖ'yle mücadelenin yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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